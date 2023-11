«L’amore non uccide», la coreografia dei tifosi dell’Agnonese per dire basta alla violenza di genere

In concomitanza con la manifestazione di ieri mattina contro la violenza di genere, i ragazzi del tifo agnonese, nonostante il rinvio causa neve della partita di Eccellenza, sono andati ugualmente allo stadio per lanciare il proprio «no» alla violenza e ai soprusi. «L’amore non uccide», questa la coreografia ideata per l’occasione. Un bel segnale e un gesto di solidarietà che arriva dal mondo dello sport.

Correlati