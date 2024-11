Lascia per strada di notte l’anziana madre, denunciato per abbandono di incapace

Sono 125 le persone identificate, 90 i veicoli controllati e numerose le sanzioni elevate al codice della strada. In un caso è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza dovuta al consumo di alcool e tre i giovani, tra i 20 ed i 30 anni, sono stati segnalati quali assuntori all’Ufficio Territoriale del Governo poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente, destinata all’uso personale, per circa 5.50 grammi di marijuana.

Questo è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione, repressione e contrasto dei reati in genere, specie quelli contro il patrimonio, attivato nell’ultimo fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Venafro.

Durante le attività, poco fuori dal centro abitato di Venafro, un equipaggio è stato fermato da una anziana signora che, in preda al panico, riferiva di essere incapace di provvedere a sé stessa poiché invalida e di essere stata abbandonata sul posto poco prima dal figlio adottivo, a seguito di un diverbio. Dopo una breve ricerca e mirati accertamenti, i militari hanno rintracciato il giovane ventenne e lo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per abbandono di incapace, non prima di essersi assicurati che provvedesse a riaccompagnare la madre a casa.