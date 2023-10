L’Asrem cerca uno specialista della comunicazione, dovrà essere iscritto all’albo dei giornalisti

L’Azienda sanitaria regionale del Molise cerca uno specialista della comunicazione istituzionale da assumere a tempo determinato (12 mesi rinnovabili). Tra i requisiti richiesti, il possesso di diploma di laurea e l’iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti.

«È importante continuare a investire nel giornalismo ed è altrettanto importante continuare ad assumere per concorso: per questo, come rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, ringraziamo l’Azienda sanitaria regionale del Molise per l’avviso riguardante l’assunzione a tempo determinato (12 mesi rinnovabili) di uno specialista della comunicazione istituzionale». A parlare il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino e il vice presidente Cosimo Santimone che in una nota hanno ringraziato l’Asrem per l’interesse mostrato nella ricerca di un giornalista iscritto all’Albo.

«Nella stesura del bando – continua la nota a firma di Cimino e Santimone – è chiaro il segno di una sensibilità sempre maggiore nei confronti della nostra categoria, soprattutto in un periodo storico in cui spesso l’informazione e la comunicazione sono affidate a figure che nulla hanno a che fare con la professione giornalistica . Con l’avvento del multimediale e del digitale si è assistito ad un cambiamento epocale, che ha comportato una moltiplicazione delle possibilità di produzione e ricezione delle informazioni, ma anche la possibilità di imbattersi in notizie che non rispettano la veridicità dei fatti; per questo riteniamo che sia assolutamente importante e strategico il ruolo dell’informazione e dei giornalisti, sempre disponibili al dialogo, pronti a veicolare con serietà e professionalità una corretta informazione. E’ una grande vittoria dell’Ordine e del consiglio – ha commentato il presidente dell’Odg Molise Vincenzo Cimino – che hanno protestato in passato e ci hanno sempre puntato mettendoci la faccia. In passato abbiamo chiesto più volte all’Asrem di affidare il compito ad un giornalista iscritto all’albo che, anche grazie alle regole deontologiche, garantisce la terzietà e la professionalità, per questo ringraziamo ancora una volta l’Azienda sanitaria regionale per la sensibilità mostrata nei confronti della nostra categoria».