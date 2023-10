Tumulazione congiunta con gli animali da affezione, arriva l’ok dal Consiglio regionale

Una seduta ricca di importanti provvedimenti per l’intera comunità abruzzese quella che si è svolta oggi al Consiglio regionale. Tra queste spicca la legge approvata che consente la tumulazione congiunta con gli animali da affezione.

«L’Abruzzo si mette alla pari con molte altre regioni italiane, consentendo la sepoltura degli animali d’affezione, come cani e gatti, assieme e vicino ai loro proprietari, ovviamente in un’urna separata, nei cimiteri comunali. Soddisfiamo così – ha sèiegato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – richieste di tante persone che spesso vivono sole in compagnia dei loro animali. Una affezione che va oltre semplici sentimenti, creando una simbiosi che spesso risolve questioni di solitudine».