L’assistenza relazionale agli anziani, il “caso” virtuoso della diocesi di Trivento fa scuola

Il Comune di Bomba ospiterà sabato 26 ottobre prossimo il primo evento pubblico della Rete per i censimenti ed il recupero delle risorse dei Comuni che si spopolano.

L’ evento avrà inizio alle 10,30 con i saluti del sindaco Nasuti e di altri rappresentanti istituzionali e terminerà alle 18. Nel corso dell’intera giornata i professionisti della Rete illustreranno le attività che attiveranno nei cento piccoli Comuni coinvolti per contrastare lo spopolamento. La peculiarità della partecipazione degli incaricati riguarda “l’obbligo” da parte loro di fornire i risultati del lavoro agli studiosi ed accademici disponibili a monitorare e comparare ciò che si genera nelle comunità.

Oltre ai professionisti e studiosi, sono stati invitati anche gli amministratori locali che già avevano partecipato alla Giornata di confronto coi legislatori avvenuta alla Camera dei Deputati lo scorso 15 luglio.

La manifestazione sarà interamente ripresa e mandata on line dal Trigno.net e in onda da Trsp.

La dichiarazione del sindaco Raffaele Nasuti: «Con questo primo evento a Bomba, la Rete dà il via a un percorso di collaborazione e impegno concreto per ripopolare i nostri piccoli Comuni. Grazie alla partecipazione attiva dei professionisti e all’entusiasmo delle comunità coinvolte, siamo certi di poter costruire un futuro migliore per i nostri territori».