Laurea per giornalisti, convenzione dell’Odg con l’Università del Molise

Università e Ordine dei Giornalisti del Molise: un’altra collaborazione nel segno del rafforzamento culturale, sociale ed economico del territorio. La missione è alta proprio per via del ruolo dei giornalisti nella società: motore del diritto all’informazione nel sistema democratico.

Firmata nei giorni scorsi dal rettore Luca Brunese e dal presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino, una convenzione che mira a potenziare le conoscenze e le competenze degli iscritti all’Ordine e ad accrescere la formazione dei giornalisti anche per favorire opportunità di carriera. Nella convenzione rientrano i corsi di laurea del protocollo Pa 110 e lode, ma, va da sé, l’attenzione si concentra sul corso di laurea in Scienze della comunicazione attivo presso il Dipartimento di scienze umanistiche sociali e della formazione.

La convenzione contempla agevolazioni di natura economica e di natura anche didattica, come piattaforme digitali che Unimol mette a disposizione dei giornalisti iscritti all’Università per materiali didattici. A questo si affianca l’importante riconoscimento di CFU legati a carriere universitarie pregresse e soprattutto alle conoscenze e abilità professionali certificate.

Possono avvalersi della convenzione stipulata tra Unimol e Ordine, i giornalisti iscritti all’Odg Molise in regola con le quote associative.