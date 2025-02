L’Avis Carovilli volta pagina: il nuovo presidente del sodalizio è Stefano Falasca

Si è tenuta sabato scorso, presso i locali della Società Operaia di Carovilli, l’assemblea ordinaria annuale dell’Avis comunale. Grande è stata la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni e del consiglio comunale del paese altomolisano. All’ordine del giorno figuravano il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo e l’approvazione del bilancio 2024. Il nuovo direttivo vede Carlo Santini, Tiziana Sferra, Cristiana Ricchiuti, Mirko Ricchiuti e Michele Antenucci come consiglieri.

Arianna Di Girolamo ricoprirà il ruolo di tesoriera e segretaria, mentre Annamaria D’Andrea quello di contabile. Per i revisori dei conti sono stati nominati Michela Iannacito e Franco Conti, con Pietro Carano presidente del collegio.

Alla presidenza è stato eletto Stefano Falasca, affiancato dal vicepresidente Stefano Testa. Il presidente uscente Alfredo De Renzis, stimato medico del paese per oltre quarant’anni, ha salutato i soci con queste parole: “Lascio l’associazione in buone mani, vista la disponibilità e le capacità del consiglio direttivo, e spero di aver dato il mio umile contributo alla causa in questi due mandati. Rimarrò sempre legato all’Avis e continuerò a partecipare a qualsiasi evento futuro. È stato un percorso di crescita che ci ha visti uniti in questo lungo cammino.”

Il vicepresidente Stefano Testa ha ricordato il prezioso operato di De Renzis: “È una persona unica ed eccezionale. Si è dedicato anima e corpo all’Avis di Carovilli, così come ha sempre fatto nel suo ruolo di medico. Sempre disponibile con tutti, è diventato nel tempo non solo un dottore preparatissimo, ma anche un amico e un confidente leale e sincero. Ha saputo portare avanti l’importante lavoro svolto dai suoi predecessori, da Franco Conti a Serafino Di Giacomo, da Michelino Scarpitti ad Antonino Testa, fino a Maria Santini, contribuendo a far raggiungere all’Avis i grandi traguardi odierni.”

Testa ha inoltre evidenziato l’impegno del nuovo presidente Stefano Falasca nel sociale e lodato il lavoro della tesoriera Arianna Di Girolamo e della contabile Annamaria D’Andrea per la modernizzazione della gestione amministrativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’ex vicepresidente Antonio Labella per il suo supporto sulla normativa burocratica. Il neopresidente Stefano Falasca ha concluso con un appello: “Continueremo a essere presenti in maniera attiva sul territorio e invito tutti coloro che ancora non donano, ma possono farlo, a rivolgersi al consiglio direttivo, che sarà lieto di fornire tutte le informazioni necessarie.”

Un anno di eventi – L’anno ha visto numerose iniziative, tra cui spicca la celebrazione del 40º anniversario dell’associazione, con premiazioni, pranzo sociale e concerto in piazza. Grande successo anche per la Festa dello Sport con il Trofeo Elpis, che ha premiato dodici giovani atleti carovillesi distintisi a livello regionale e nazionale.