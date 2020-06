Lavoro: sulle coste adriatiche servono bagnini

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per l’affidamento diretto del servizio di sorveglianza sulle spiagge libere di Fossacesia Marina, per la stagione estiva appena iniziata. L’avviso è rivolto ad assistenti bagnanti abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto- Servizio Salvataggio- per la durata che va dal momento della stipula della convenzione fino al prossimo 6 settembre. “La nostra Amministrazione, per quanto possibile considerando le poche risorse finanziarie disponibili, vuole assicurare un’estate in tutta tranquillità ai bagnanti – precisa il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Ben 3 dei 5 chilometri su cui si sviluppa il nostro litorale è composto di spiagge libere. Per questa ragione, oltre ad aver attivato un accordo con i concessionari degli stabilimenti balneari e con quelli che gestiscono gli ombreggi per offrire il servizio di salvataggio di cui dispongono anche nei tratti di spiaggia libera adiacenti alle proprie strutture, abbiamo deciso di rafforzare la sorveglianza. Infatti, verranno realizzate postazioni laddove il servizio di avvistamento risulterà essere carente in modo da avere una maggiore copertura a tutto vantaggio della sicurezza dei villeggianti. Gli sforzi che stiamo compiendo sono molteplici – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio – ma sono tutti mirati a contribuire a sostenere il turismo, che è una delle principali risorse dell’economia della nostra città”.

