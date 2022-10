Le 102 candeline di zio Donato Pollice, auguri da tutta Capracotta

Donato Pollice ha spento ieri 102 candeline. L’ultracentenario capracottese vive in Germania, dove è emigrato circa 60 anni fa, insieme ai figli Giovanni e Anna e ha sempre mantenuto un profondo legame con la sua terra di origine e con l’intera comunità altomolisana. Esattamente un anno fa, non a caso, ha festeggiato il suo compleanno proprio sul tetto degli Appennini.

“Al nostro caro zio Donato porgiamo gli auguri più affettuosi dell’intera comunità per l’importante traguardo, con l’auspicio di poter spegnere ancora tante candeline – ha scritto il primo cittadino, Candido Paglione -. Nell’esprimere la gioia per questo compleanno, diciamo grazie a zio Donato per aver saputo conservare in maniera forte il legame con le sue radici e con il nostro paese. Allora, tanti auguri a lui e alla sua bella famiglia”. Al signor Donato Pollice le congratulazioni anche dalla redazione de l’Eco online.