Le Capre di Thor e la fondazione longobarda di Capracotta, convegno sul “tetto” dell’Alto Molise

La casa delle erbe “Irene e Lucia di Milione” dell’associazione “Auser-Vivere con Cura” di Capracotta, in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Liberi di Essere e AMA Green Agnone, promuove la ventunesima edizione di “Vivere con Cura in Molise e dintorni”. Si parte sabato 3 giugno, nel salotto Potena lungo corso Sant’Antonio con il “Capra Day” una giornata dedicata al tema “Le Capre di Thor e la fondazione longobarda di Capracotta”.

Gli eventi andranno avanti per tutto il mese di giugno tra Capracotta, Campobasso e addirittura fuori regione, con appuntamenti in programma a Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza. L’altro evento locale sarà quello di sabato 10 giugno con la conferenza sul tema “La plastica nel Sangue”, per poi proseguire con il “Festival delle erbe” previsto a Campobasso. Poi ancora a Capracotta, a fine mese, per la presentazione del progetto “Transumanza Erboristica” e con “Le Erbe di San Giovanni”, che vedrà la raccolta e realizzazione del nocino, estratto dal mallo delle noci raccolte nella notte magica di San Giovanni, e dell’olio di iperico. Previsto anche un video forum a cura della “Scuola delle Donne” sul tema “Dai pittogrammi rupestri alle pittrici surrealiste del ‘900”.

Per informazioni dettagliate sui vari appuntamenti in programma è possibile contattare gli organizzatori sul sito internet www.vivereconcura.org oppure direttamente all’utenza telefonica 3331006671.