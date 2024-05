Le stanze del Castello Cantelmo trasformate nella “Tana dell’Orso”, pronto lo spazio espositivo

Venerdì 17 maggio, alle ore 11, presso il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio, si terrà l’inaugurazione del Centro di Interpretazione “Tana dell’Orso” del CEA – Centro di Educazione Ambientale Monte Genzana, un’iniziativa promossa e sostenuta dal Comune di Pettorano sul Gizio, dalla Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, dalla Cooperativa Valleluna, da Rewilding Apennines, da Salviamo l’Orso, e realizzata dal biologo e interprete ambientale Fabio Collepardo Coccia.

In pochi mesi, con tanto lavoro e creatività, alcune piccole stanze del bellissimo castello di Pettorano sul Gizio sono state trasformate in un ambiente naturale: in una faggeta appenninica, una cavità nella roccia conduce a un luogo buio ma vivo, ricco di creature e suoni evocativi e misteriosi. Lì dove gli orsi trascorrono i lunghi mesi invernali, sarà possibile scoprire i segreti di questa specie così iconica del territorio della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio e di tutto l’Appennino centrale.

Il Centro di Interpretazione Tana dell’Orso vuole essere un luogo emozionante dedicato alla natura rigogliosa, vera ricchezza di questo territorio, un centro di educazione permanente dedicato a giovani e adulti che vogliono avvicinarsi ai temi della tutela della biodiversità, del rapporto uomo-fauna e della storia del paesaggio, un laboratorio per costruire esperienze e conoscenze attraverso l’interpretazione ambientale, una nuova fonte di attrazione per i turisti e un piccolo gioiello per la comunità… una comunità che da anni si impegna concretamente per favorire la coesistenza tra l’essere umano e l’orso e che ha contributo alla realizzazione della Tana dell’Orso.

“L’amministrazione comunale è orgogliosa di poter contare su un nuovo spazio espositivo dedicato all’orso bruno marsicano e al suo habitat per poter caratterizzare ulteriormente le bellezze di Pettorano sul Gizio. Sarà sicuramente un elemento di grande valore tanto per la cittadinanza quanto per i visitatori”, ha dichiarato Antonio Carrara, Sindaco di Pettorano sul Gizio.

Siete curiosi di venire a scoprire la Tana dell’Orso? Dopo l’evento inaugurale sarà possibile visitarla, accompagnati da personale appositamente formato, durante gli stessi orari e giorni di apertura del Castello Cantelmo. Sarà possibile, inoltre, concordare visite di gruppi organizzati e scolaresche rivolgendosi agli uffici della Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio.

Invitiamo tutti, specialmente le famiglie con bambini, a visitare la Tana dell’Orso. Siamo sicuri che questa esperienza unica lascerà il segno.

https://rewilding-apennines.com/it/news/inaugurazione-del-centro-di-interpretazione-tana-dellorso-della-riserva-naturale-regionale-monte-genzana-alto-gizio-nel-castello-cantelmo-a-pettorano-sul-gizio