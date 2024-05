Sulle orme dei Sanniti, i ragazzi della primaria di Agnone al teatro di Pietrabbondante

Alla scoperta dell’area archeologica di Pietrabbondante. Uscita didattica per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria ‘Francesco Antonio Marinelli’ di Agnone che venerdì hanno visitato il santuario italico, cuore della civiltà Sannita. Ad accogliere i ragazzi, accompagnati dalle maestre Stefania Paradiso, Sonia Baccaro, Antonia D’Ovidio, Clementina Forte e Gianna Vespa, l’Associazione ‘Dedalo – Archeologia e Cultura’, impegnata nello studio e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e naturale del Molise.

Due archeologhe hanno di seguito condotto i piccoli alunni nei luoghi simbolo, religiosi e politici, dove gli antichi Sanniti prendevano decisioni importanti per il futuro del popolo. Una giornata vissuta all’insegna della storia, della cultura e di bellezze architettoniche invidiate da mezzo mondo. A fare da corollario alla mattinata un interessante laboratorio che ha visto i ragazzi delle classi quinte cimentarsi in lavorazioni con l’argilla. In definitiva una uscita che va ad integrarsi con l’opera svolta dalle insegnanti nelle aule che vede come obiettivo, tra gli altri, far conoscere ai piccoli studenti i luoghi e le gesta dei loro antenati capaci di soggiogare la più grande potenza militare di quei tempi: Roma.