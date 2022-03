L’Eco cartaceo torna in edicola e dà i voti alla maggioranza Saia

Promossi, bocciati e rimandati. L’Eco de l’Alto Molise Vastese assegna i voti alla maggioranza del Comune di Agnone insediatasi 18 mesi fa. Nel nuovo numero in uscita, tanti i contenuti offerti agli abbonati come la lunga intervista rilasciata a Italo Marinelli da Michele Iorio, ex governatore del Molise. Ed ancora, finestra aperta sul finanziamento di 20 milioni di euro assegnato a Pietrabbondante. Ma tante le curiosità sulle 12 pagine. Un formato che dal prossimo numero cambierà volto. La redazione infatti ha deciso di cambiare pelle e sposare il progetto tabloid più snello e versatile con 16 pagine di cui 8 a colori. Ai nostri lettori sparsi in Italia e nel mondo l’invito di restare al nostro fianco e rinnovare l’abbonamento per il 2022. Si tratta dell’unico sostentamento economico per proseguire l’avventura iniziata 41 ani fa. Buon Eco a tutti!

