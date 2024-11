L’Eco cartaceo torna in edicola, ma la sua sopravvivenza è a rischio. Appello a lettori e cittadini

L’Eco de l’Alto Molise – Vastese cartaceo torna in edicola con un nuovo numero. Dodici pagine ricche di notizie e curiosità che, da 43 anni, rappresentano l’anima del giornale. Nonostante il suo prestigio e la capacità di andare oltre i confini nazionali (viene spedito in tutte e cinque i continenti), oggi la pubblicazione si trova a fronteggiare una grave crisi, comune al settore dell’editoria.

L’aumento dei costi di stampa e spedizione, unito alla mancata contribuzione di molti abbonati, che scelgono di non versare il consueto obolo annuale (dimenticanza o cos’altro?), mette seriamente a rischio il futuro del giornale edito dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno. A peggiorare la situazione, l’assenza di qualsiasi finanziamento pubblico, che rende ancora più fragile la sopravvivenza.

In questa nuova edizione, il direttore Vittorio Labanca, in prima pagina, lancia un accorato appello alla comunità, chiedendo un aiuto concreto per sostenere il cartaceo più longevo della regione Molise. La sua esistenza, infatti, dipende da una risposta chiara e decisa da parte di lettori, cittadini e istituzioni locali. Tradotto in termini pratici, questo significa contribuire economicamente alla pubblicazione e spedizione. Senza questo supporto, il giornale rischia di chiudere definitivamente. Buona lettura a tutti.

Per quanti fossero interessati ad accogliere l’appello del direttore Labanca, riportiamo di seguito le modalità per abbonarsi e aiutare il giornale con un contributo.

Conto corrente postale n. 001030869174

IBAN: IT 92 Q0760 115 60000 1030869174

Codice Bic: BPPIITRRXXX

Banca: abi 07601 – Poste Italiane Spa