L’Eco dell’Alto Molise – Vastese in uscita nelle edicola, prenota anche tu una copia

Dodici pagine ricche di notizie, foto e approfondimenti: dal caso del ministro Sangiuliano alla cronica carenza idrica, passando per gli aggiornamenti sull’annoso problema del viadotto ‘Sente Longo’. L’offerta per gli abbonati continua a distinguersi per la qualità dei contenuti.

In questo numero, troverete anche curiosità e approfondimenti unici, come la storia dello scienziato Alberto D’Onofrio e il racconto del viaggio in solitaria del giovane Giovanni Mastrostefano. La testata, edita dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, mantiene il suo impegno nel trattare temi diversi, spaziali e attuali.

Inoltre, i lettori potranno apprezzare un focus speciale su Casearia, la mostra-mercato dedicata ai formaggi italiani di eccellenza, e un’ampia copertura della tre giorni di festeggiamenti in onore della Madonna della Libera.

