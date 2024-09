EOS SHOW ’25: nautica e pesca a mosca, ma anche cucina gourmet e sostenibilità

Dopo il record dei 40 mila che certifica la costante evoluzione nel gradimento del pubblico, EOS SHOW sta lavorando forte per la prossima edizione. Per incontrare ancora meglio le esigenze di pubblico ed espositori, nel 2025 a Veronafiere si comincerà sabato 8 febbraio, fino a lunedì 10.

EOS show 2024 ha già raccolto il meglio del Paese e di altri Paesi (40 quelli rappresentati). 676 il totale delle aziende rappresentate. Poco meno di 40.000 i visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Si renderà necessario un nuovo layout dei padiglioni, per accogliere tutti i nuovi espositori che hanno fatto richiesta. E sarà aperto un secondo ingresso (San Zeno) oltre a quello tradizionale (Re Teodorico), per accorciare i tempi di attesa dei visitatori.

Istruttivi i dati sul gradimento proprio del pubblico, emersi dal survey somministrato a oltre un migliaio di visitatori. Riguardo all’esperienza nel complesso, oltre l’80% hanno dichiarato ampia soddisfazione e di aver vissuto un’esperienza positiva all’interno del padiglione dedicato all’area d’interesse (caccia-tiro-pesca-nautica). I visitatori si sono spostati all’interno di tutta la fiera, la pesca ha raccolto quasi il 50% del campione, un terzo si è recato nell’area dedicata alla nautica. Oltre 8 visitatori su 10 si sono recati all’area shopping e quasi il 60% ha poi effettivamente comprato qualcosa.

EOS ’25 conferma l’alta specializzazione sulla pesca a mosca, ma non nasconde la propria ambizione di rappresentare l’intero panorama della pesca sportiva italiana. Sarà ancora più ricca la parte convegnistica ed esperienziale. I pesci d’acqua dolce stanno conquistando gli chef e le tavole degli italiani, dunque una sezione del salone sarà dedicato al “Pesce selvaggio gourmand” con dimostrazioni dal vivo di cucina “stellare” (e non) e tanto altro. Partendo dal pesce d’acqua dolce che, conveniente e sostenibile, offre un’alternativa gustativa differenziata.

L’area shopping, molto gradita al pubblico, è promossa e anticipata dalla grande esposizione denominata The Italian Fly tying show, che è ormai un must di EOS. Più di 50 i costruttori di esche artificiali provenienti dall’Italia e dall’estero hanno voluto partecipare per offrire la di gran lunga più importante esibizione di costruzione “dal vivo” di esche artigianali mai organizzata in Italia. Ogni costruttore è stato selezionato perché esperto di un aspetto particolare della pesca a mosca e, insieme con le guide di pesca, illustreranno la costruzione a 360 gradi: dalle mosche da trota in tutte le possibili varianti, passando da quelle per salmoni e alle trote di mare, fino ad arrivare ai mari di tutto il mondo!

I visitatori di a EOS-European Outdoor show ’25 avranno la possibilità di imparare dai migliori la costruzione delle migliori mosche possibili per andare a pesca del pesce dei loro sogni in qualsiasi fiume, mare o lago.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla quarta edizione, organizzata dal Consorzio Armaioli italiani (Con.Arm.I) e da Pintails Srl. Sul sito eos-show.com sono disponibili tutte le informazioni.

Le foto allegate sono di Marta Buso