Legge di bilancio: 7,75 milioni di euro per il sostegno all’apicoltura

«Dopo quasi undici anni, grazie all’approvazione di un nostro emendamento alla Legge di Bilancio, torniamo a finanziare la legge quadro sull’apicoltura nazionale. Vengono stanziati 7,75 milioni di euro per il sostegno alle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali, in modo da rafforzare il frammentato scenario produttivo, incentiviamo la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo nonché dell’impollinazione a mezzo api. A fronte della mancata produzione degli ultimi anni, causata dal cambiamento climatico e da altre problematiche come patologie e parassiti, cerchiamo di sostenere il comparto, che vedrà raddoppiati gli aiuti diretti con la prossima Politica Agricola Comune e avrà una notevole importanza negli eco-schemi. Questo intervento segue i 2 milioni di euro che abbiamo previsto nella Legge di Bilancio 2019 per progetti di ricerca e i 500mila euro del Decreto Filiere Minori per produzioni di miele italiano di qualità».

Chiara Gagnarli, parlamentare del Movimento 5 Stelle

Ne dà notizia Chiara Gagnarli, parlamentare del Movimento 5 Stelle.