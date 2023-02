Legge sulla caccia inadeguata e obsoleta, presentate proposte di modifica

Domenica di sole a Verona e afflusso massiccio e costante di visitatori a EOS show nei 5 padiglioni di Veronafiere. Alle casse sono stati “staccati” 13.400 biglietti. Ancora tanta caccia, tiro, outdoor, pesca, nautica e cinofilia: tra gli stand prodotti novità, tecnica, cultura, amicizia e condivisione. Le aziende e i visitatori apprezzano anche solo di poter parlare degli argomenti che stanno a cuore e di condividere le esperienze.

Grande affluenza anche al celebre Trap Concaverde di Lonato (BS), collegato con navette a Veronafiere. Sulle linee dedicate al Compak sporting e al tiro con le armi rigate e le pistole, predisposte eccezionalmente per EOS, ben 250 appassionati hanno potuto provare tutte le 11 armi messe a disposizione da Beretta e Benelli.

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ieri aveva garantito di voler rinnovare la 157/92, legge quadro sulla caccia. L’europarlamentare Sergio Berlato, presidente dell’Associazione per la cultura rurale, ha oggi presentato una prima proposta di modifica sulla quale cercherà di far convergere la politica e le associazioni venatorie. «Ormai la legge sulla caccia è inadeguata e obsoleta. Puntiamo a inserire il concetto delle “cacce per periodi e per specie”, definendo archi temporali all’interno dei quali possano essere prelevate le specie considerate in buono stato di conservazione, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie, ma anche nel rispetto degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali».

Molto dedicato alle premiazioni il programma della giornata, per quanto riguarda le tre Venezie, ma anche l’intero Paese. FITAV si è dedicata ai campioni del Tiro a volo, con particolare attenzione alle giovani leve, l’Associazione nazionale Libera caccia (ANLC) ha premiato il Torneo cinofilo “Starna d’oro”. Sul finire della giornata, Assoarmieri e la rivista Armi e Tiro hanno premiato i prodotti risultati preferiti dal pubblico degli appassionati in 20 categorie merceologiche. La parte del leone dell’Assoarmieri Award l’ha fatta Beretta (abbigliamento, fucile per Tiro a volo, carabina in calibro per pistola, carabina per caccia, pistola, pallino per aria compressa), poi Benelli (fucili per caccia a canna liscia e per Tiro dinamico), l’importatore Bignami (Colt e Cz) e Fiocchi (munizione metallica per caccia e per arma corta), poi Crispi (scarponi caccia) l’importatore Paganini (Diana), Sabatti, Fabarm, Fiocchi, Baschieri & Pellagri, Winchester, Zeiss, Swarovski, Leica. Premi speciali per l’armeria “di fiducia” Innocenti di Montemurlo (FI) e Shooter Store di Roma, ma soprattutto per l’armeria Lenzerini di Poggibonsi (SI) che ha compiuto 100 anni.

Le cuoche, blogger e influencer Barbara Benetti e Renata Briano hanno offerto una degustazione di gastronomia sostenibile, preparando alcuni piatti a base di carne di selvaggina proveniente dalla filiera promossa dal progetto “Selvatici e buoni” di Fondazione UNA.

Nel padiglione 6, all’esposizione canina di taratura internazionale dell’ENCI, Ente nazionale della Cinofilia italiana oggi sono stati giudicati 490 cani di 66 razze per caccia e in tutto circa 1.000 cani.

Molti i convegni dedicati al mondo della pesca. Fra questi un incontro in cui si è affrontata una vera e propria urgenza che è il contenimento del numero dei cormorani che insistono nelle acqua italiane. «La sensazione è che il vento sia davvero cambiato. La politica sembra essersi accorta che si tratta di un problema che non coinvolge solo i pescatori, ma tutta la collettività», con queste parole Germano Bana di Pesca 4.0 ha chiuso un dibattito ricco di spunti.

Per quello che riguarda il mondo dell’agonismo alieutico, le premiazioni della Major League Fishing Italy 2022, hanno portato alla ribalta i nomi di Leonardo Benassi e Alessio Ticciati.

EOS show 2023 si chiude domani, lunedì 13, a Veronafiere. Per accedere a EOS l’ingresso è Re Teodorico, in viale dell’Industria. È possibile lasciare l’auto nei parcheggi P4 e P7. Uno specifico parcheggio è riservato agli espositori.

L’orario per domani è 9-16. Il biglietto si può acquistare sul sito www.eos-show.com a 13 euro (+spese) oppure alla biglietteria a 17 euro per chi è munito di porto d’armi, a 20 euro l’intero, effettuando sempre la registrazione dei dati. L’accesso ai minori è consentito solo se accompagnati dai genitori o da persona da questi delegata. I minori di 13 anni non pagano. L’accesso per le persone con disabilità, e per il loro accompagnatore, è gratuito. Anche in questo caso sarà necessaria la registrazione per entrambi, presso la biglietteria. Il quartiere fieristico di Veronafiere, durante i giorni dedicati ad EOS, può accogliere cani muniti di guinzaglio e museruola.