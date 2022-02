Legna uso civico, Comune Agnone fissa modalità per assegnazione

L’Amministrazione comunale destinerà per uso civico legna da ardere (di tipo misto) tagliata nel bosco in località ‘Poste’. Il prezzo fissato è di 6 euro a quintale. “Il quantitativo massimo che verrà assegnato per nucleo familiare è di 40 quintali – spiega l’assessore al ramo, Raffaele Masciotra -. Coloro che intendono acquistare la legna dovranno presentare la domanda entro e non oltre il giorno 11 marzo”.

La domanda può essere presentata a mezzo pec all’indirizzo: comune.agnone@legalmail.it, oppure a mano presso l’ufficio protocollo.

Il modulo è scaricabile al seguente link: https://bit.ly/342n0JG