L’ex portiere dell’Agnonese Ahmed Mejri in Nazionale

L’ex calciatore dell’Agnonese Ahmed Mejri convocato dalla nazionale under 21 tunisina.

Dalla serie D, con l’Agnonese, alla Nazionale di calcio under 21 della Tunisia, passando per il Teramo Calcio.

E’ la favola calcistica di Ahmed Mejri, che proprio con l’Agnonese si è messo in evidenza in serie D parando anche un paio di rigori, sotto la sapiente regia del preparatore atletico Antonio Di Pasquo. Ceduto al Teramo, in serie C, a fine stagione, con tre anni di contratto, ora il promettente portiere approda in Nazionale.