Calcio serie D, portiere under dell’Olympia Agnonese approda in serie C

Mancherebbe solo l’ufficialità, ma a meno di clamorosi accadimenti, il portiere under Ahmed Mejri sarà un giocatore del Teramo Calcio (serie C). Il classe 2001, 26 presenze e due rigori parati con la casacca dell’Olympia nella passata stagione, raggiunge un altro ex Agnonese, Salim Diakite che nei mesi scorsi è stato ceduto dalla famiglia Colaizzo alla società abruzzese. A Mejri è stato un contratto triennale. “E’ il giusto riconoscimento per un ragazzo che ha grandissime potenzialità. Sentiremo ancora parlare di Mejri, ne sono convinto. A lui il mio più grande in bocca al lupo”, la dichiarazione di chi come Antonio Di Pasquo lo ha allenato nel passato torneo. Ufficiale anche l’approdo di Giuseppe Nicolao al Pineto. La firma del forte fluidificante campano – 26 presenze e una rete in alto Molise – con la società adriatica è arrivata nella giornata di ieri.

