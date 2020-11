Libri: Michele Scorrano, ecco il volume che racconta il mito del numero “2”

Entrare nelle vite delle persone. Il senso di un libro in fondo è questo: un viaggio con il suo inizio e una serie di situazioni che possono portare a più di un finale. Altre volte, invece, una fine non c’è e non ci può essere. Va così quando si racconta un mito come Michele Scorrano. Tutto quello che è accaduto nella sua storia sportiva ha contribuito ad alimentare una leggenda destinata a durare per sempre. Il più amato dei capitani del Campobasso calcio – il Capitano – è stato raccontato in un libro, primo tributo all’indimenticabile uomo d’acciaio che, alla testa di un manipolo di altri eroi, negli anni Ottanta riuscì nell’impresa di portare i Lupi rossoblù in Serie B. Ma c’è molto altro: il 2 e i suoi compagni di squadra consegnarono l’ultimo, vero, sincero momento di unità a un popolo, quello molisano, sempre teso a disunirsi con facilità disarmante.

Credere in quella squadra è stata una questione di fede; credere in quella maglia è stata ed è una questione di fede. Continuare a credere nel suo Capitano è il più alto atto di fede.

Ecco come nasce “Non Avrò altro Due all’infuori di te” di Alfredo Alberico, giornalista di Sky di origini agnonesi, con Giuseppe Villani, già giornalista di molte testate molisane, nonché radiocronista dell’emittente abruzzese RadioDelta1. Un viaggio che, pur senza la pretesa di raccontare “tutto il 2”, punta a tenere vivo il ricordo e l’esempio di un personaggio unico. Il libro, in vendita nei prossimi giorni nel capoluogo e successivamente anche online, parte dalla ricerca ossessiva di un supereroe che, all’improvviso, si materializza in maglietta e calzoncini su un campo da calcio. Cuore, desideri, fatica e rabbia sono alcuni degli aspetti di questa storia. Su tutti domina però la speranza, e questa è parte fondamentale della “Lezione del 2”.

Il sito: https://alberix1978.wixsite.com/michelescorrano