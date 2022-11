Lo scoop di Rapino: «L’abete che sarà tagliato e donato al Papa è di Agnone, non di Rosello»

L’abete bianco che il Comune di Rosello donerà al Vaticano, per essere addobbato quale albero di Natale, in realtà è di Agnone. Lo scoop, o presunto tale, è del giornalista e fotografo naturalista Dario Rapino, che sin dal primo momento sta tentando di impedire, per vie legali e mediatiche, quello che considera uno «scempio», ovvero il taglio di un albero secolare da regalare al Pontefice regnante.

Dario Rapino si avvicina all’abete designato per mostrarne le dimensioni rispetto a quelle umane

Sulla sua pagina Facebook il giornalista ha pubblicato un reportage «realizzato, questa mattina, nel bosco molisano, non abruzzese, dove verrà tagliato l’abete da collocare in Vaticano durante le prossime festività natalizie». «Ho individuato finalmente l’esemplare bellissimo, maestoso, che sarà a giorni abbattuto e che qui vedrete vivo per l’ultima volta. – spiega Rapino nel video – Mi scuso per eventuali imprecisioni, ma vi garantisco che non è stato facile reperire le informazioni su una vicenda coperta dal segreto di Stato. La situazione è in continua evoluzione e continuerò a monitorarla, anche tenendo conto delle piroette e delle mezze verità propinate dal sindaco di Rosello. Quello che è certo è che al Papa verrà donato un albero di Agnone, spacciato per rosellano. Non che cambi molto, perché sempre di scempio si tratta.

Il percorso burocratico continua ad essere connotato da ombre, perché la zona di prelievo è pur sempre un Sito di Interesse Comunitario e, a quanto risulta, nessuna verifica sull’impatto che l’abbattimento potrebbe avere, ad esempio sui chirotteri, è stata eseguita. Sembrerebbe inoltre – chiude Rapino – che la Regione Abruzzo avesse offerto al sindaco la possibilità di prelevare un abete da un vivaio di Palena, tuttavia rifiutata; magari un giorno ci spiegherà le ragioni. Andiamo comunque avanti, fino a Piazza San Pietro se necessario».

Caterina D’Alba

IL VIDEO INTEGRALE QUI