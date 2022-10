Lo stop notturno non basta, Agnone senza acqua corrente anche di pomeriggio

Puntuale, come un appuntamento divenuto ormai tanto fisso quanto molesto, arriva sui telefoni degli agnonesi la comunicazione giornaliera del Municipio che annuncia, ancora una volta, per un altro giorno, il disservizio nell’erogazione della risorsa acqua. L’interruzione idrica nelle ore pomeridiane è divenuta ormai una costante in questo periodo dell’anno, nonostante i recenti lavori a carico della rete idrica, costati, è bene ricordarlo, oltre diciottomila euro. «Informiamo la cittadinanza che nei prossimi giorni, fino a nuova comunicazione, sarà sospesa l’erogazione idrica anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14:30 alle ore 17:30 a causa del perdurare della diminuzione di portata di acqua dovuta allo scarso approvvigionamento idrico dalle sorgenti. – spiegano dagli uffici del Comune di Agnone – Vengono confermati gli orari di chiusura nelle ore notturne dalle ore 22:30 alle ore 6. L’intervento di chiusura pomeridiano si rende necessario per riequilibrare l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale».

Quest’ultima frase appare molto simile ad una sciocchezza, perché la chiusura notturna, quando il consumo degli utenti è nullo, è un’implicita ed ovvia ammissione che buona parte della preziosa acqua potabile va persa a causa delle famose condutture colabrodo. «Saranno interessate dalla problematica tutte le zone del Comune tranne alcune aree del centro storico servite da un altro acquedotto. – precisano dagli uffici del palazzo di città – Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua specie nei piani più alti delle abitazioni, ed avere problematiche connesse alla regolare distribuzione».