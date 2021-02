Locale aperto oltre l’orario consentito, titolare sanzionato a Schiavi di Abruzzo

I Carabinieri della compagnia di Atessa, al comando del capitano Alfonso Venturi, continuano ad eseguire mirate e capillari verifiche, nel corso degli ordinari servizi giornalieri, finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19 che disciplinano l’uso delle mascherine, vietano gli assembramenti ed impongono limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

In particolare, i militari della stazione di Schiavi di Abruzzo, coordinati dal maresciallo comandante Walter Scampamorte, hanno attenzionato gli esercizi pubblici della giurisdizione, al fine di riscontrare il rispetto dell’orario di apertura e chiusura e le altre prescrizioni anti-contagio.

Nell’ambito dei controlli disposti, nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno sanzionato un esercizio commerciale poiché svolgeva attività oltre l’orario consentito.

Per il titolare è scattata la prevista sanzione di 400 euro, inoltre il verbale sarà rimesso alla Prefettura di Chieti, per le valutazioni di competenza, anche in ordine ad eventuali provvedimenti relativi alla chiusura dell’esercizio pubblico, quale sanzione accessoria.