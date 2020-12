Lockdown a singhiozzo sotto Natale, l’Italia come un semaforo lampeggiante

ADNKRONOS – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con la stretta sulle misure per Natale. Dunque lockdown a singhiozzo tra giorni in zona arancione e in zona rossa – per i festivi e prefestivi – possibilità di visite di due non conviventi, ma escludendo dal conteggio gli under 14, possibilità di spostarsi nei giorni arancione tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti. Confermato il coprifuoco alle 22.

«Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020», ovvero le regole della zona rossa.

«Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020», quindi le regole stabilite per le zona arancione.