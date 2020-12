«Un altro figlio dell’Arma si è spento per il COVID19: è il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Carlo Pierabella. Una vita per il dovere, iniziata nel 1983 e passata per tre stazioni della Regione Abruzzo, il 1° Battaglione Campania e la compagnia di Vasto. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Carlo».

E’ il messaggio postato sulla pagina social ufficiale del Comando generale dei Carabinieri a commento della dipartita del brigadiere 56enne in forza al nucleo operativo della compagnia di Vasto.