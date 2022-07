Lotta alla mafia, per non dimenticare: Laura e Gian Carlo Caselli a Pietrabbondante

A trent’anni anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio l’ex procuratore di Palermo, Gian Carlo Caselli e la signora Laura, saranno presenti in Alto Molise per un incontro pubblico, a cura della Caritas diocesana di Trivento e della scuola all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”. L’evento culturale e sociale, dal titolo “Cucire il presente al passato per non dimenticare“, è in programma per sabato 2 luglio, a partire dalle ore 18, presso la sala consiliare di Palazzo Carosella, e i due illustri ospiti porteranno la loro «preziosa ed autorevole testimonianza» commenta il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo.

«Ci onora la presenza del Procuratore Caselli e della signora Laura nel nostro paese – aggiunge il primo cittadino – per ripercorrere uno dei momenti storici più tragici dell’Italia, ma anche caratterizzato da uno straordinario inizio di un nuovo rinascimento dell’intera Nazione. L’incontro è organizzato dalla Caritas diocesana, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Un avvenimento di assoluto rilievo nel cartellone di eventi del nostro paese – chiude Di Pasquo – con l’invito a partecipare per ascoltare la testimonianza dei nostri autorevoli ospiti e porgere la nostra più sentita riconoscenza».