Luigi Brisotto di Agnone nella nazionale azzurra per la Barça Academy World Cup

Il piccolo Luigi Brisotto di Agnone, figlio di mister Yannick dello staff tecnico della scuola calcio Agnonese-Robur, è stato selezionato per far parte delle squadre del team Italia che parteciperanno al Barça Academy World Cup che si svolgerà addirittura a Barcellona.

La Barça Academy e lo Staff SySport offrono a tutti i partecipanti la possibilità di essere scelti per far parte del Team Italia e partecipare alla Barça Academy World Cup, incontrando e sfidando le squadre della Barça Academy di tutto il mondo. «A fine giugno ho accompagnato Luigi a Roma senza dirgli che poteva essere selezionato per questo torneo. – spiega il papà mister – Luigi è appassionato del Barça e visto che per causa del Covid la scuola calcio di Agnone è stata ferma un anno, lo abbiamo portato a Roma. Poi a novembre è arrivata la mail della sua selezione, scelto insieme a altri ragazzi del campus di Roma per far parte del Team Italia nel torneo che prevede la partecipazione delle squadre degli altri paesi in cui si organizzano i campus del Barça Academy».

La Barça Academy World Cup si svolgerà a Barcellona ad aprile. Le partite si giocheranno a La Masia e nei campi sede della Barça Academy Barcelona. La cerimonia di apertura è prevista all’interno del Camp Nou, la casa del FC Barcelona. La domenica precedente al lunedì di inizio del torneo, nell’hotel selezionato dall’organizzazione per l’Italia si svolgerà la presentazione delle squadre del Team Italia, cui seguirà un allenamento preparatorio in un centro sportivo individuato a Barcellona.

Più di 200 squadre provenienti da tutte le Barça Academy del FC Barcelona nel mondo, più di 2000 giovani calciatori provenienti da Cina, USA, Brasile, Canada, Australia, Italia, Polonia, Svizzera, Perù, Nigeria, Marocco, Egitto, Giappone, India, Santo Domingo, Messico, Dubai, Singapore, le squadre ufficiali del FC Barcelona. Tra questi potenziali campioni provenienti da tutto il mondo anche un piccolo agnonese. E allora in bocca al lupo a Luigi! Facciamo il tifo per te!