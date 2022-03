Perde il controllo e finisce fuori strada: un morto sulla statale 87 “Sannitica”

Lungo la strada statale 87 “Sannitica”, a causa di un incidente autonomo, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 208 nel territorio comunale di San Martino in Pensilis (CB).

Nel sinistro, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che guidava, uscendo di strada; il conducente è deceduto.

Il personale della Polizia Stradale e del 118 e di Anas sono sul posto per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.

Si segnala inoltre che, lungo la strada statale 87 “Sannitica” – a causa delle forti piogge in corso – è presente un allagamento sul piano viabile in corrispondenza del km 212,000; personale di Anas sul posto.