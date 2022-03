Carabinieri, il luogotenente Florio lascia il servizio attivo dopo 40 anni dedicati all’Arma

Ultimo giorno di servizio attivo, oggi, per il luogotenente carica speciale Gerardo Florio, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone, tra l’altro nel giorno del suo sessantesimo compleanno.

Un doppio traguardo, quindi, per il comandante Florio, che oggi spegne sessanta candeline e contestualmente guadagna una meritata pensione dopo una vita dedicata, con disciplina e onore come da giuramento, all’Arma dei Carabinieri. Dopo quaranta anni di servizio, infatti, il luogotenente viene posto in congedo.

Il sottufficiale, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, ha prestato servizio anche in Emilia Romagna, nel Lazio, per arrivare, nel dicembre 1997, presso la compagnia Carabinieri di Agnone, dove ha ricoperto l’incarico di addetto all’Aliquota operativa, comandante dell’Aliquota radiomobile e dal 2013 ininterrottamente comandante del Nucleo operativo e radiomobile. In ragione del suo grado apicale tra i sottufficiali ha retto anche il comando interinale della compagnia altomolisana. Al luogotenente Florio il ringraziamento affettuoso e i migliori auguri di ogni bene dai colleghi ancora in servizio della compagnia Carabinieri di Agnone e, per quel che può valere, dalla redazione dell’Eco.