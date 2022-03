Laurea magistrale in Bioingegneria, auguri alla dottoressa Benedetta de Michele

Dottoressa in Bioingegneria. Confetti rossi per Benedetta de Michele di Agnone, che presso l’Università degli Studi di Genova, ha discusso brillantemente la tesi: “Progetto e sviluppo di esperimenti cellulari in vitro e corrispondente applicativo software per la valutazione di alterazioni meccaniche cellulari responsabili di patologie diverse nella muscolatura liscia umana”. Relatore il professor Francesco Beltrame Quattrocchi. Alla neo dottoressa gli auguri di cuore da parte dei genitori Pina e Domenico, dalla sorella Emiliana e il suo compagno Andrea, dalle nonne Emilia e Leda, dagli zii, zie, cugini e familiari tutti ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

