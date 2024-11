Luongo comandante generale dell’Arma, il ministro Crosetto: «Nomina di notevole rilevanza per la sicurezza del Paese»

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi per deliberare la nomina del nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Accogliendo la proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, con il pieno e totale accordo del Consiglio dei Ministri, è stato designato il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo quale successore del Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi.

«Grande soddisfazione per una nomina di notevole rilevanza per la sicurezza del Paese. La scelta non era assolutamente facile. È stata sicuramente molto complessa, poiché tutti i candidati vantavano curriculum di grandissimo spessore. Sono certo che la Benemerita, sotto la guida del nuovo Comandante Generale Luongo, saprà confermarsi quale presidio di legalità, garantendo la propria vocazione di prossimità ai cittadini. Al Generale Luzi, fedele servitore del Paese, va il mio sentito ringraziamento. Sotto la sua guida abbiamo visto un’Arma dei Carabinieri all’avanguardia, efficiente e tecnologicamente avanzata, ma sempre radicata nei valori e nelle tradizioni». Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.