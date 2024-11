Ai domiciliari, ma esce a passeggio: trentaduenne arrestato per evasione e finisce in carcere

A conclusione di tempestivi accertamenti seguiti ad un controllo su strada effettuato durante un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) hanno arrestato in flagranza un 32enne, già titolare di diversi precedenti penali e di polizia, resosi responsabile del reato di evasione dalla detenzione domiciliare a cui lo stesso si trovava sottoposto per altra causa.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, i militari notavano lo stesso passeggiare tranquillamente nel centro termolese e procedevano al suo controllo, durante il quale appuravano che l’uomo si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, in palese violazione del provvedimento di detenzione domiciliare in atto a suo carico.

Nella circostanza, configurandosi la fattispecie del reato di evasione previsto e punito dall’articolo 385 del Codice Penale, lo stesso veniva quindi tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale più vicina, per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato dagli operanti ed a carico del 32enne veniva confermata la misura cautelare della custodia in carcere.