Lupo filmato in pieno giorno nell’abitato di Castelguidone

Un esemplare di lupo, sembrerebbe una femmina, è stato avvistato e filmato ieri mattina a Castelguidone all’interno del centro abitato, lungo la provinciale che attraversa il paese.

Lo straordinario filmato mostra quanto è ormai risaputo, cioè che i lupi non solo presenti in maniera massiccia sul territorio dell’Alto Vastese, ma addirittura sempre più spesso si spingono fin dentro il centro abitato in cerca di cibo. Proprio nei giorni scorsi a Castelguidone sono stati segnalati dei casi di cani di proprietà predati dai lupi.

Il video è stato inviato alla nostra redazione da Danilo Salvatore che ringraziamo.