Lupo insegue una donna e le strappa dalle braccia il cagnolino

«Poco fa, in prossimità dell”hotel Vittoria, un lupo ha aggredito una nostra concittadina, che ora è in ospedale per gli accertamenti del caso, ed ha portato con sé il suo cagnolino».

Non è la solita bufala postata sui social, ma l’avviso pubblicato dalla sindaca di Palombaro (CH), Consuelo Di Martino. La stessa amministratrice aggiunge: «Sono state allertate tutte autorità competenti. Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso. Raccomandiamo la massima cautela. Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci».

Al centro la sindaca Consuelo Di Martino

Secondo il racconto della sindaca l’animale, identificato chiaramente come un lupo avvistato nel centro abitato anche nei giorni scorsi, avrebbe inseguito la donna che a sua volta stava tentando di proteggere il proprio cagnolino di piccola taglia. La donna, in preda al panico, sarebbe caduta e il lupo ne avrebbe approfittato per predare l’animale di affezione. Non una aggressione diretta alla donna, dunque, bensì solo un inseguimento finalizzato a mettere le zanne sul piccolo cane. La donna sarebbe rimasta ferita solo in seguito alla caduta, ma in stato di shock, è stata affidata alle cure del personale medico e accompagnata in ospedale per accertamenti.

E’ il secondo episodio, in pochi giorni, che si registra nel Chietino, in merito ad aggressioni da parte di animali selvatici, presumibilmente lupi. Pochi giorni fa, a Vasto, una bambina era stata morsa da un canide selvatico o inselvatichito, ora l’episodio raccontato dalla stessa sindaca di Palombaro. Sul posto sono intervenuti i veterinari della Asl e i Carabinieri Forestali che hanno avviato le indagini. Potrebbe trattarsi di un animale in dispersione dal proprio branco che si è avvicinato al centro abitato in cerca di cibo facile.