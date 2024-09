Madonna della Libera: passeggiata ecologica in mountain bike Agnone-Villacanale, aperte le iscrizioni

Un percorso di venti chilometri tra il verde incontaminato dell’alto Molise. E’ quello in mountain bike organizzato dal Gruppo Amatori MTB Agnone, in collaborazione con le associazioni, ‘Nuova Villacanale’ e la ‘Repubblica di Maiella’. L’appuntamento è per domenica 8 settembre in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Libera. Il tragitto, medio facile, – spiegano gli organizzatori – è aperto a tutti e prevede un tragitto che parte da Agnone e arriva nella frazione di Villacanale per poi far ritorno in piazza del Popolo, nel rione Maiella, dove è atteso un ricco buffet per i partecipanti.

“Nessuna competizione – rimarca Antonio Massanisso, presidente dell’Associazione ‘Nuova Villacanale’ – bensì una vera e propria pedalata ecologica dove ci si muoverà in gruppo per poter ammirare le bellezze naturalistiche lungo la provinciale che collega Agnone a Villacanale, ovvero la Valle del Sole, incastonata tra uliveti e una natura rigogliosa. L’obiettivo è trascorrere una mattinata in spensieratezza e amicizia – conclude – rivalutando posti fantastici e l’ambiente che ci circonda”.

L’iniziativa, come detto, è aperta a tutti a partire dal quattordicesimo anno d’età con obbligo del caschetto. Lungo il percorso prevista una sosta nei pressi della fonte Minaldo.

Per info e iscrizioni contattare i seguenti numeri: Tonino 338.7629384 – Maurizio 338.4978998 – Antonio 328.0342774