Magazzino distrutto dalle fiamme, indagano i Vigili del fuoco

Il personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto, alle ore 4.45 di questa mattina, per un incendio che ha interessato un magazzino-deposito di capi abbigliamento di circa 250 metri quadrati. Il rogo in via Garibaldi a Campobasso che ha completamente distrutto il magazzino e la merce stoccata al suo interno.

Sul posto sono intervenuti cinque automezzi e tredici unità.

Presente anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri per tutti i riscontri del caso. Indagini in corso da parte del personale NIAT Vigili del fuoco per tentare di ricostruire la dinamica dell’evento incendiario.