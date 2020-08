Cane finito in un dirupo a Castelverrino, salvato dai Vigili del fuoco

Nella serata di ieri, alle ore 22 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agnone sono intervenuti per il recupero di un cane accidentalmente caduto in un dirupo sul territorio comunale di Castelverrino. Fortunatamente il cane non ha riportato ferite durante la caduta, ma data l’impervietà del territorio non riusciva a risalire. La proprietaria sentendo i guaiti del suo cane, evidentemente lasciato libero di circolare, ha allertato i Vigili del Fuoco.

Immediatamente una squadra è partita dal distaccamento di Agnone. Gli uomini in divisa, utilizzando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, si sono calati nell’oscurità, facendosi guidare dalla voce del cane. L’animale è stato recuperato in assoluta sicurezza e riconsegnato alla proprietaria che non ha finito di ringraziare i Vigili del fuoco per il salvataggio.