Magnacca riceve il direttore del Comitato europeo delle Regioni per «rimettere al centro il futuro dell’automotive»

L’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca e i dirigenti del Dipartimento regionale alle Attività produttive hanno accompagnato Thomas Wobben, direttore Affari legislativi del Comitato europeo delle Regioni, con sede a Bruxelles, a visitare due dei siti che costituiscono il tessuto produttivo nella filiera dell’automotive in Abruzzo: Honda e Stellantis di Atessa.

«L’incontro con Wobben ha permesso di focalizzare e mettere l’Abruzzo al centro dell’Europa, come da agenda del presidente Marsilio, per una nuova alleanza tra le regioni automobilistiche del vecchio continente. Un grande tema che affronteremo a partire nel corso della due giorni che sarà ospitata al Forum Innovation Automotive a Chieti Scalo» commenta l’assessore Magnacca.

Ai lavori parteciperanno il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo D’Urso e il presidente della Regione Marco Marsilio.

«L’importanza di affrontare la grande sfida della transizione ambientale e tecnologico è una grande opportunità per confrontarci con la filiera delle realtà abruzzesi del comparto delll’automotive guardando con attenzione alle decisioni che ha preso e che prenderà l’Unione Europea» aggiunge Magnacca.

«Sarà un momento di confronto con i protagonisti della vita istituzionale italiana ed europea con il ministro Urso e Wobben del Comitato europeo delle Regioni. Comprendere i bisogni, essere consapevoli delle opportunità, lavorare per coglierle con delle soluzioni che tengano conto delle caratteristiche delle aziende dell’automotive abruzzesi per competere in un mercato in continua innovazione».