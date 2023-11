Maltempo, posticipata ad oggi l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne

Causa l’ondata di maltempo abbattutasi ieri su tutto l’alto Molise, è slittata a questa mattina – domenica 26 novembre – la manifestazione “Un minuto di rumore”, organizzata dal Comune di Agnone in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è alle ore 12 in Piazzza San Giovanni Paolo II.



“L’iniziativa – spiegano da Palazzo Verdi – intende ricordare tutte le donne vittime di femminicidio ma anche contribuire alla presa di consapevolezza collettiva sul fenomeno della violenza di genere, che purtroppo continua a segnare la nostra società. Non un minuto di silenzio ma un minuto di rumore perché, in quanto fenomeno sociale, la violenza sulle donne, necessita di una responsabilizzazione condivisa. Cittadini, associazioni e istituzioni scolastiche alzeranno la loro voce contro ogni forma di discriminazione e violenza, per affermare il principio fondamentale di uguaglianza e rispetto reciproco tra uomo e donna”.

Per l’occasione sarà inaugurata una panchina rossa realizzata da un artigiano locale che vuole rappresentare l’impegno per una cultura delle pari opportunità, che contrasta stereotipi e pregiudizi ancora radicati.

“Con questa iniziativa si vuole lanciare un forte messaggio di cambiamento a partire dalle nuove generazioni. Tutta la cittadinanza – concludono dal Comune – è invitata a partecipare a questo momento di riflessione e sensibilizzazione, alzando il proprio ‘rumore’ contro la violenza”.