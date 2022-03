Maltratta e minaccia la moglie anche in presenza dei Carabinieri, un arresto nel Chietino

Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Lanciano ed eseguita dai carabinieri della Stazione di Atessa nei confronti di un uomo di 41 anni, italiano, residente ad Atessa. L’uomo dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie dalla quale era in fase di separazione e verso la quale negli ultimi mesi si era reso responsabile di alcuni episodi di sopraffazione, violenza ed umiliazione verbale. Determinanti le gravi minacce ricevute dalla donna e il comportamento iroso e prevaricatore tenuto dall’indagato nei confronti della vittima anche davanti ai carabinieri intervenuti dopo l’ultima lite avvenuta sabato scorso.

Una misura a tutela della vittima necessaria in ragione della gravità dei fatti e della loro possibile reiterazione in futuro. L’uomo è detenuto presso la Casa circondariale di Regina Coeli di Roma.