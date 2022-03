Sociale, gruppo Aido Agnone approva bilancio consuntivo e preventivo 2022

E’ prevista per questa sera alle ore 18, l’assemblea dei soci del gruppo Aido ‘Andrea Masciotra’ di Agnone. L’incontro si terrà nella sede dei locali dell’ex pretura in Piazza Dante. All’ordine del giorno convocato dalla presidente Riccarda Sabelli: la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea; la lettura e approvazione della relazione del presidente; l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021; l’approvazione della relazione del presidente del Collegio dei revisori dei conti; l’approvazione del Bilancio preventivo 2022; la programmazione delle attività annuali. La presidente Sabelli invita i soci a partecipare in maniera massiccia all’assemblea. Proprio quest’anno il gruppo Aido Agnone festeggia il trentennale dalla nascita, infatti fu fondato nel 1992.

