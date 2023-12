Maltratta la madre, finisce in carcere il figlio 55enne

Luco dei Marsi – per oltre due anni si accanisce nei confronti della madre, sottoponendola a continue minacce e estorsioni di piccole somme di denaro a cadenza settimanale, fino a quando ieri i carabinieri della locale stazione, su disposizione del Gip del tribunale di Avezzano, non lo hanno arresto e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti e estorsione aggravate.

È finita così una lunga serie di presunte violenze psicologiche poste in essere da un 55enne nei confronti della madre ultrasessantacinquenne.

La donna, esasperata e fortemente intimorita, dopo l’ennesima e recente minaccia, si è vista costretta a rivolgersi ai carabinieri denunciando, così, una serie infinita di vessazioni poste in essere dal figlio convivente con alle spalle problemi di tossicodipendenza.

In poco tempo, i militari dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avezzano, hanno raccolto sostanziali elementi di prova risultati sufficienti a supportare la richiesta di custodia cautelare in carcere disposta, in tempi rapidi, dal giudice per le indagini preliminari.

Agli del procedimento penale, instaurato a carico del 55enne, dovranno confluire ulteriore conferme per arrivare a sostenere le gravi accuse in giudizio.

Nei prossimi giorni, l’arrestato comparirà davanti al Giudice per sostenere l’interrogatorio di garanzia.