Elezioni provinciali Chietino, presentate le liste: l’Alto Vastese resta senza rappresentanza

Alle 12 di oggi è scaduto il termine della presentazione delle liste per le elezioni provinciali del consiglio di Chieti del prossimo 21 dicembre. Gli uffici preposti procederanno alle verifiche di legge delle liste, che una volta terminate consentiranno la pubblicazione formale delle stesse.

“Colgo l’occasione di questa scadenza per indirizzare un caloroso saluto di ringraziamento a tutto il Consiglio provinciale che in questi due anni ha contribuito in maniera determinante al governo dell’ente che ho l’onore di presiedere. Dai rispettivi schieramenti politici tutti i Consiglieri hanno operato nell’unico interesse della comunità provinciale, sostenendo e stimolando l’azione di governo con fattiva collaborazione”, dichiara il Presidente della Provincia Francesco Menna. “Nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale, tenutosi ieri a Chieti, ho espresso i miei sentimenti di gratitudine al consigliere dimissionario Marco Filippo Di Giovanni, il quale ha ricoperto il ruolo di Consigliere con impegno e dedizione negli ultimi due anni con le deleghe di Bilancio e Finanze, Politiche Energetiche, Patrimonio, Avvocatura, Società partecipate, Rapporti sindacali, Innovazione, Legalità, Sicurezza. Ho salutato con un caloroso benvenuto la Consigliera Silvia Di Pasquale, la quale ha assunto ufficialmente il proprio ruolo all’interno del Consiglio provinciale per la prima volta a seguito delle dimissioni di Di Giovanni. Da ultimo, ma non per importanza, mi sia consentito estendere il mio ringraziamento a tutti i Consiglieri provinciali, sia di maggioranza che di minoranza. In particolare, a coloro che dopo questi due anni a servizio della comunità provinciale non saranno ricandidati e continueranno a lavorare nei rispettivi consigli comunali: Eugenio Caporella, Sergio Furia, Guido Giangiacomo e Giuseppe Luciani. A loro e a tutto il Consiglio provinciale 2021-2023 il mio sentito ringraziamento a nome della Provincia tutta”, conclude Menna.

