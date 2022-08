Maltrattamenti in famiglia: revocati i domiciliari per evasione, 33enne torna in carcere

È stato associato alla casa circondariale di Lanciano il 33enne di Montesilvano agli arresti domiciliari in una struttura sociale di Casalbordino. Nei giorni scorsi l’uomo, in custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, non era stato trovato dai carabinieri della locale stazione nella struttura sociale dove il G.I P. del tribunale di Pescara aveva accordato dovesse stare ai domiciliari. In breve l’uomo era stato rintracciato in paese ed arrestato per evasione. Ieri lo stesso giudice che aveva accolto la sua istanza di domiciliari, l’ha revocata, come dispone la legge di recente introdotta in caso di evasione conclamata, ed ha ripristinato la custodia cautelare in carcere. Gli stessi carabinieri hanno eseguito l’ordinanza nelle immediatezze ed hanno associato l’interessato al carcere di Lanciano.

