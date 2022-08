I ragazzi classe 1982 in festa ad Agnone, auguri dalla redazione de l’Eco online

Sono nati nell’anno in cui l’Italia di Zoff e Bearzot si laureava campione del mondo a Madrid davanti il presidente della Repubblica Sandro Pertini. Sono i ragazzi di Agnone nati nel 1982 che ieri hanno festeggiato i loro primi quarant’anni di vita. Si sono ritrovati in Piazza Plebiscito e dopo la celebrazione della santa messa nella chiesa di San Biase, hanno proseguito i festeggiamenti presso il ristorante ‘Il Corazziere’. Balli, canti, scherzi e brindisi hanno contraddistinto una giornata indimenticabile e da ripetere quanto prima. A loro l’Eco online porge i migliori auguri e l’auspicio di vederli sempre sorridenti e gioviali come nella giornata appena conclusa.

