Mancano componenti, una intera settimana di stop alla Sevel

«L’attività lavorativa della Sevel di Atessa sarà sospesa dal terzo turno di venerdì 27 maggio 2022 e per tutta la settimana prossima, dal 30 maggio al 4 giugno alle 5.45 per mancanza dì componenti. L’obbiettivo è quello di fare un grande approvvigionamento di materiale così da garantire un lungo periodo senza fermate. Reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente questa settimana per la prossima settimana si attendono ulteriori comunicazioni».

E’ quanto comunicano le rappresentanze sindacali della Uilm relativamente allo stabilimento Sevel di Atessa.