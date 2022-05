Concorso #greenfuture del Fai: premiata la scuola dell’infanzia di Carpineto Sinello

La scuola dell’infanzia di Carpineto Sinello, guidata dalle insegnanti Linda D’Addario e Sabrina Buontempo, premiata nell’ambito del concorso #greenfuture, indetto dal Settore Scuola ed Educazione del FAI nell’ambito del programma annuale per le scuole “Ambiente? Tutto ciò che ci circonda”. Oltre ventimila gli studenti di tutta Italia che hanno preso parte all’iniziativa che ha avuto l’obiettivo di suscitare e far maturare negli studenti una coscienza di luogo relativa al territorio in cui vivono, attraverso l’ideazione di piccoli progetti per la salvaguardia e la valorizzazione di aree verdi del loro paese o della loro città. Ideando e proponendo linee di intervento circoscritte e concrete, bambini e ragazzi hanno assunto su di sé – ciascuno secondo le proprie capacità e inclinazioni – parte di quel compito condiviso di tutela dell’ambiente che ci circonda che riguarda da vicino ciascun componente della collettività.

La piccola scuola di Carpineto Sinello, plesso dell’istituto omicomprensivo di Gissi, ha partecipato con un progetto sul Monte Sorbo. I bambini hanno studiato il territorio, approfondendo tutte le componenti ambientali, dalla flora alla fauna selvatica presenti. Inoltre i bambini hanno raccolto informazioni intervistando i nonni e i più anziani del paese, vere memorie storiche viventi. Proprio dai più anziani i piccoli alunni hanno imparato che «il vero tesoro è il bosco stesso, perché ci dona aria pulita, pace, perché non si sentono rumori fastidiosi come nelle città, ci regala cibi come funghi, asparagi, tartufi».

«Il progetto – spiegano le insegnanti – è stato di grande aiuto per far conoscere l’ambiente circostante e per far apprezzare il bosco come luogo di scoperte; per approfondire tematiche attraverso laboratori, video, ricerche. Inoltre, si riscontra che l’ambiente è un “concetto” ricco di spunti per attività educative-didattiche da poter condividere con le famiglie e con i diversi enti presenti sul territorio».