AGI. – A causa delle riduzioni di forniture delle dosi di vaccino comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, «slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione».

Lo ha dichiarato all’Agi il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri.

